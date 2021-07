🎥 Altercation et exclusion pour deux joueurs lillois lors de la rencontre face à Courtrai

Les deux joueurs des champions de France se sont disputés entre eux alors que l'arbitre avait sifflé la mi-temps.

C'est un scène plutôt insolite qui s'est déroulée lors de la rencontre amicale entre Courtrai et Lille. Alors que le score était de 1-0 pour les Courtraisiens et que l'arbitre avait sifflé la mi-temps, les deux joueurs lillois Djalo et Xeka en sont venus aux mains.

Finalement, l'arbitre a décidé d'exclure les deux équipiers qui n'ont pas pu être remplacés malgré l'enjeu amical de la rencontre. Pour conserver une certaine équité, Courtrai a décidé d'évoluer à 10. La rencontre s'est finalement terminée sur le score de 1-1.