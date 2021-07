Giroud n'a pas peur d'Ibra: "Avec lui, je sens qu'on va s'amuser"

Le champion du monde français va devoir faire avec Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque.

En bout de course à Chelsea, Olivier Giroud (34 ans, 31 apparitions et 11 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a décidé de tenter sa chance au Milan AC, où il bénéficiera d'un temps de jeu bien supérieur. Heureux de son choix, l'attaquant français espère passer du bon temps aux côtés de l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 27 matchs et 17 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021).

"J'ai joué quelques fois contre lui : à pratiquement 40 ans, il joue encore, c'est un professionnel d'exception. Avoir ce niveau à cet âge.... Avec cette détermination et cet engagement envers son équipe. J'ai vraiment hâte de jouer à ses côtés, je pense que l'on va s'amuser. On va tenter de remporter quelque chose", a indiqué le champion du monde tricolore pour les médias du club lombard.