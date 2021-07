Gold Cup : Le Mexique et les USA en quarts, record pour les Américains

La Gold Cup bat son plein en CONCACAF, dans un relatif anonymat. Les deux grands favoris, les USA et le Mexique, ont atteint les quarts de finale cette nuit.

Les USA affrontaient le Canada cette nuit à Kansas City et face à un adversaire privé de ses grands noms tels que Jonathan David ou Alphonso Davies (Cyle Larin, l'ancien de Zulte Waregem, était cependant aligné en pointe), Team USA l'a emporté via le but le plus rapide de l'histoire de la Gold Cup. Shaquell Moore a en effet ouvert le score dès la 20e seconde de jeu, et les Américains ont tenu le score jusqu'au coup de sifflet final, se hissant ainsi en quarts de finale en finissant en tête du groupe B (devant le Canada, également qualifié).

Le Mexique, dans le groupe A, est également qualifié pour les quarts et leader de son groupe après sa victoire tranquille face au Salvador (1-0), à Dallas. Le Salvador est cependant également qualifié pour le tour suivant.