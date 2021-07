"Si Anderson avait été un vrai joueur de football professionnel, il aurait pu être le meilleur au monde"

Manchester United avait déboursé 39 millions d'euros pour signer Anderson en provenance de Porto durant l'été 2007.

Anderson n’a jamais démontré l’étendue de son talent à Manchester United à cause d’une alimentation loin d’être saine. Le Brésilien a remporté neuf trophées pendant son séjour à Old Trafford. L'ancien international brésilien a remporté quatre titres de Premier League, une Ligue des champions, une Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs de la FIFA sous Sir Alex Ferguson, mais a rapidement chuté dans la hiérarchie après le départ de l'Écossais en 2013.

Son ancien coéquipier, Rafael a confié qu'il aurait pu être le meilleur joueur du monde s'il avait suivi une alimentation plus saine au milieu de ses luttes persistantes contre les blessures. Dans un extrait de son autobiographie conjointe avec son frère jumeau Fabio - The Sunshine Kids - publié par The Mirror, Rafael s'est confié concernant Anderson. "Le gars était fou, mais je l'aime. Donnez-lui un ballon de football et il jouait simplement avec liberté et parfois, s'il obtenait une bonne série de matchs, il pouvait jouer aussi bien que n'importe quel joueur du championnat. Non seulement cela, mais quand il jouait bien, nous jouions un football brillant. Il a eu beaucoup de grosses blessures, puis ses problèmes d'alimentation ont commencé à l'affecter", a confié le back droit.

© photonews

"Ce n'est pas une coïncidence si sa meilleure forme est venue quand il avait beaucoup de matches parce qu’il ne pouvait pas manger autant. Je dirai quelque chose à propos d’Anderson, s'il avait été un vrai joueur de football professionnel, il aurait pu être le meilleur au monde. Je dis cela avec sérieux. Je ne sais pas s'il a déjà pris quelque chose au sérieux. Il aimait la vie d'une manière si simple et décontractée. À certains égards, c'était une qualité. C'est ce qui l'a rendu si populaire et l'un des joueurs les plus populaires du club. Mais il mangeait simplement tout ce qui lui était présenté", a déclaré Rafael.

Anderson n'a pas été en mesure d'obtenir des minutes régulières sous David Moyes et Louis van Gaal, et après une brève période de prêt à la Fiorentina, il a rejoint Internacional pour un transfert gratuit en janvier 2015.