Williams Martinez, passé par Reims et Valenciennes, a mis fin à ses jours

Le défenseur central évoluait encore au niveau professionnel, du côté de Villa Teresa en deuxième division uruguayenne.

Le football uruguayen est en deuil. Williams Martinez, qui avait même honoré une sélection en 2003 avec la Celeste, s’est donné la mort ce samedi, à l’âge de 38 ans, selon l'agence EFE. Le défenseur était notamment passé par deux clubs français, Reims et Valenciennes, et avait même joué en Ligue 1 en 2008.

Il avait disputé son dernier match en juin dernier avant de contracter le Covid-19 et de manquer les derniers matchs de son équipe. "Nous regrettons avec une profonde douleur et choc la mort du joueur uruguayen Williams Martínez, écrit la fédération sur Twitter. "Nos condoléances à ta famille et tes amis."

