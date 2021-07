Eden Hazard de retour...à Chelsea?

Le capitaine des Diables Rouges semble dans une impasse du côté du Real.

Vers un retour d'Eden Hazard (30 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) à Chelsea ? Selon le quotidien espagnol AS, l'ailier du Real Madrid a été proposé à son ancien club, deux ans après son arrivée. La Maison Blanche souhaiterait alléger sa masse salariale en se séparant d'un élément qui a cumulé les pépins physiques en Espagne et n'a disputé que 43 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons.

Mais l'opération s'annonce compliquée. Pour s'y retrouver financièrement, le Real doit vendre l'international belge à 60 millions d'euros minimum. Cette somme est dans les cordes de Chelsea, mais les Blues possèdent déjà plusieurs options sur les ailes (Werner, Havertz, Mount, Ziyech, Pulisic) et l'entraîneur Thomas Tuchel recherche en priorité un avant-centre. Autant dire qu'Hazard est encore loin de Londres.