Officiel : Lamkel Zé ne fait plus partie de l'équipe A du côté de l'Antwerp

Les pitreries étaient de trop. Ce que Didier Lamkel Zé a fait ces derniers jours ne peut plus être inventé. Le club l'a officiellement informé qu'il ne faisait plus partie de l'équipe A.

Lamkel Zé a déjà menacé de recourir à la "loi de 78", mais cela lui coûterait très cher. Il a encore deux ans de contrat et devrait alors payer ces deux années de salaire au Great Old. Comme il gagne 600 000 euros par an, cela reviendrait à 1,2 million d'euros.

Lundi, le point de rupture a été atteint lorsqu'il a été banni du vestiaire, mais n'a pas voulu en sortir. Selon GvA, il a ensuite écrit "Lamkel le roi" sur les murs.