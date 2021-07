L'Antwerp veut devenir le nouveau concurrent du Club de Bruges

Depuis son retour au sein de l'élite, le matricule 1 ne fait que progresser chaque saison. Sur le podium lors du dernier exercice, le Great Old vise le titre et veut détrôner le Club de Bruges.

L'Antwerp a réalisé une bonne saison l'année dernière en terminant à la troisième place même si le jeu proposé par les Anversois avait changé lors du départ d'Ivan Leko. Parti en Chine au Shanghai SIPG, les pensionnaires du Bosuil avaient alors confié les rênes de l'équipe à Vercauteren qui préférait un football moins offensif. Néanmoins, le club a obtenu son ticket européen et évoluera de nouveau en Europa League.

Nouveau coach

© photonews

Vercauteren parti, l'Antwerp a choisi Brian Priske comme nouveau T1. L'ancien international danois, qui a notamment évolué à Genk ou à Bruges, est arrivé en provenance du FC Mitjylland. Le coach âgé de 44 ans doit refaire le pas vers la modernité analytique (les datas) et le pressing ambitieux entamé un an plus tôt avec Ivan Leko.

Départs et arrivées

Beaucoup de joueurs ont quitté le Bosuil cet été. Certains en fin de contrat comme Refaelov (Anderlecht), Mbokani (Kuwait SC) et Juklerod (Genk). Puis d'autres dont le prêt était terminé comme Jae-Ik-Lee (Al-Rayvan SC), Jordan Lukaku (Lazio), Le Marchand (Fulham), Gélin (Rennes) et Avenatti (Union). Hongla a rejoint Hellas Verone en prêt avec option d'achat et Beiranvand a déposé ses valises à Boavista.

Lamkel Zé a de nouveau clamé ses envies de départ et pourrait donc quitter le club cet été, tout comme Buta qui est dans le viseur de plusieurs formations étrangères.

© photonews

Du côté des arrivées, l'Antwerp s'est bien renforcé avec les transferts de Frey, de Verstraete, d'Engels, de Bataille, de Michel-Ange Balikwisha, de Yusuf, d'Almeida, Soussi, Hamed et de De Wolf. Sans oublier le retour de plusieus prêts comme Benson, Quirynen, Verstaete, Bolingi et Mbenza.

Après avoir remporté la Coupe de Belgique, l'Antwerp vise le titre

Paul Gheysens est ambitieux. Quatre ans après son retour parmi l'élite, l'Antwerp lutte pour les premières places, comme le patron de Ghelamco se l'était promis. L'objectif était de terminer dans le top 4 et il est atteint, malgré un changement d'entraîneur et l'absence de public. À présent, le matricule 1 vise les deux premières places, voire le titre afin de pouvoir disputer la Ligue des Champions.