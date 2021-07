Kristoffer Olsson, enfin l'explosion ? "Il peut laisser éclater son potentiel à Anderlecht"

Nous continuons notre présentation du nouveau médian du RSC Anderlecht, Kristoffer Olsson, dernier coup de Peter Verbeke : après les critiques venues de Russie, place aux louanges et espoirs des observateurs du football suédois.

Nous vous l'avons exposé lors d'un article précédent (à découvrir ici) : Kristoffer Olsson n'a pas forcément convaincu tout le monde lors de son passage au FK Krasnodar, durant lequel il a soufflé le chaud et le froid. Mais l'international suédois, titulaire lors de l'Euro 2020, ne peut pas être réduit à ce portrait : du côté des observateurs du football nordique, on est bien plus enthousiaste à son sujet.

"Kris Olsson est un joueur qui change de ce qu'on avait l'habitude de voir en Suède, avec un milieu de terrain qui ne prédomine pas physiquement mais plutôt techniquement et par sa créativité", analyse pour nous le site spécialisé Nordisk, qui se focalise sur les championnats et équipes nationales scandinaves. "Il est beau à voir jouer, très élégant balle au pied avec une belle première touche de balle. Il préfère donc jouer pour des équipes ayant la possession avec de la créativité et de la verticalité". Anderlecht est l'une des équipes les plus "horizontales" d'Europe, mais Olsson devrait donc s'intégrer techniquement chez les Mauves. "Il peut néanmoins manquer de régularité parfois et il ne fait pas la différence physiquement", concède notre interlocuteur.

Un remplaçant idéal pour Sambi ?

Du côté de Krasnodar, ce manque de régularité était souligné. "En Ligue des Champions, notamment, ce n'était pas toujours celui qui sortait le plus du lot mais il était toujours important dans le jeu que ça soit à la récupération ou pour orienter le jeu", pointe Nordisk Football. De quoi remplacer Albert Sambi Lokonga, au profil élégant et très bon dans les transmissions ?

"Kristoffer s'est imposé en 8 plutôt qu'en 6 mais pourrait clairement coller car l'une de ses forces et de pouvoir aussi bien jouer en meneur qu'en relayeur ou en créatif. Il a une belle qualité de passe de jeu long et court pour des combinaisons donc je pense que ce n’est pas pour rien si Anderlecht l’a rapidement recruté pour remplacer Lokonga et que Kompany doit voir en lui quelqu’un qui peut bien reprendre ce rôle".

Erland Jacobsen, chroniqueur pour le podcast de supporters du RSCA 4Sporting et suiveur du football suédois, partage ce constat : "Ce n'est pas le plus rapide ni le plus costaud, mais il compense par une magnifique touche de balle. Il lit très bien le jeu, a un très bon placement. C'est aussi un joueur qui sait guider le tempo d'un match et est réputé excellent sur phases arrêtées", décrit-il. Les phases arrêtées, vrai défaut du jeu du RSCA. "De ce que j'ai pu voir, il les donnait peu à Krasnodar et en sélection où c'était Sebastian Larsson, aujourd'hui retraité. Mais à l'AIK et en Espoirs suédois, il appréciait ça et était assez précis", confirme-t-on du côté de Nordisk.

La sélection, à coup sûr le terrain de jeu préféré de Kristoffer Olsson, titulaire à l'Euro 2020 - nul doute que si Verbeke et Kompany ont eu le regard attiré par leur nouveau joueur, c'est sous le maillot de la Suède. "Ce n'est pas le joueur le plus important mais il a gagné sa place et devrait la conserver", estime Nordisk. "Le sélectionneur l'aime beaucoup car il a un rôle de l'ombre, surtout quand la Suède subit, ce qui arrive souvent. Il n'est pas particulièrement ressorti du lot lors de cet Euro, même s'il a particulièrement fait un bon match contre l'Ukraine en 8es de finale".

Bref, en Suède, on espère voir enfin l'un des titulaires de la sélection laisser éclater son plein potentiel, après une carrière prometteuse jusque là faite de hauts et de bas. "On le voyait aller dans l'un des meilleurs championnats, déjà avant Krasnodar et maintenant après. Il en a le potentiel", regrette-t-on chez Nordisk. "Mais il doit progresser sur sa régularité et même si cela étonne de prime abord, s'engager dans un club comme Anderlecht qui lui fera pleinement confiance peut lui permettre d'y arriver. C'est une ligue et un club qui peuvent correspondre à ses qualités, donc je crois beaucoup en un Kristoffer Olsson qui laisse éclater son potentiel avec les Mauves". Réponse cette saison !