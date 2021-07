🎥 Le but incroyable du Trudonnaire Cacace aux Jeux Olympiques

Liberato Cacace (20 ans), auteur de 27 matchs de D1A la saison passée après être arrivé à Saint-Trond en provenance du Wellington Phoenix, n'a pas pu reprendre la saison ce week-end : le latéral néo-zélandais est actuellement à Tokyo pour les Jeux Olympiques avec sa sélection. Et face au Honduras, Cacace a mis la Nouvelle-Zélande aux commandes d'une superbe reprise de volée !

THUNDERBASTARD!



New Zealand’s Cacace with contender for goal of the Olympics 🚀#Tokyo2020 #NZL



