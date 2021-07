Radja Nainggolan intéresserait la Turquie

Radja Nainggolan n'a a priori pas d'avenir à l'Inter Milan et espère pouvoir rejoindre le club de son coeur, Cagliari. Le médian belge intéresserait cependant le Besiktas.

D'après le média italien spécialisé dans l'actualité de l'Inter Milan L'Interista, Radja Nainggolan (33 ans) aurait reçu une offre de Besiktas. L'ex-Diable Rouge se serait vu proposer un salaire annuel de 3 millions d'euros, presque équivalent à ce qu'il gagne actuellement à l'Inter.

Cependant, Nainggolan aurait une priorité et ce serait de retourner à Cagliari, où il était prêté en seconde partie de saison passée et lors de la saison 2019-2020. L'Inter serait actuellement en négociations avec le club sarde. Le Ninja envisagerait également de demander aux Rossoneri de le laisser partir gratuitement, à un an du terme de son contrat.