Brys et Dury discutent des performances de leurs équipes et du penalty : "C'est sifflé, pas besoin d'une nouvelle controverse"

Marc Brys et Francky Dury ont tous deux vu leur équipe marquer une fois. Un penalty pour le but d'OHL. Bert Put siffle pour l'équipe locale après un duel entre Henry et Sørmo, alors que le défenseur ne semble pas commettre la faute.

Qu'en a pensé l'entraîneur lésé ? "Je suis plus éloigné de la situation que l'arbitre. Je pense que c'était une situation difficile, avec Henry dans le jeu", s'est abstenu le coach de Zulte. "Il ne sert à rien d'en parler après coup. Puis demain et après-demain, il y aura une autre controverse."

Francky Dury avait un autre avis concernant ce penalty. "C'est sifflé. Les deux font le contact. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un penalty", a précisé l'entraîneur de l'Essevee. "Mais ce que je pense de cela n'est peut-être pas si important."

© photonews

Marc Brys n'avait pas vu la vidéo au moment de la conférence de presse. "Je veux donc m'abstenir de m'étendre sur le sujet. Thomas Henry a dit qu'il s'agissait d'un penalty, mais je ne sais pas s'il est l'homme adéquat pour le prononcer. Que je pense que c'était un penalty ou non, cette pertinence est limitée." Mais y a-t-il eu une concertation entre l'arbitre et le VAR ? "Je n'ai pas vu ça, non."

Un match mouvementé

Les deux entraîneurs avaient évidemment quelque chose à dire sur le jeu livré. "C'était un match mouvementé avec beaucoup d'irritations et d'émotions", a analysé Brys. "Nous avons regardé avec beaucoup de respect la très bonne préparation de Zulte Waregem. Lorsque l'adversaire est réduit à dix après quinze minutes en deuxième mi-temps, on espère commencer le championnat avec trois points. C'est logique."

Dury savait bien sûr, au moment de l'exclusion de Joost van Aken, que ce serait difficile pour l'Essevee. "Nous nous sommes battus pour obtenir ce point. C'est le but du collectif. Nous avons ensuite eu une ou deux autres occasions via Sørmo et ils ont également eu quelques occasions par Henry et d'autres. J'ai vu un match intéressant. En première mi-temps, notre football était bon par moments."