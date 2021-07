Première défaite pour Peter Maes avec le Beerschot: "Être plus efficace devant le but"

Mené par le Cercle avant la reprise du match, le Beerschot n'a pas été capable de refaire son retard.

La rencontre avait été interrompue, samedi, après un peu moins d'une heure de jeu. Elle a repris lundi soir. Et si le Beerschot, poussé par son public, n'a pas compté ses efforts pour revenir au score, le marquoir n'a pas bougé et le Cercle a emmagasiné sa première victoire de la saison.

Peter Maes était pourtant satisfait du visage affiché par ses joueurs. "On a vu aujourd'hui comment on doit jouer au foot", estime le nouveau coach du Beerschot. "Avec de la passion, de l'envie et de l'intensité. Mais nous devons être plus efficaces devant le but", insiste-t-il. Prochaine étape dimanche, à la Gantoise, pour les Anversois.