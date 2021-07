Un ancien international danois en route pour l'Antwerp

À 27 ans, Viktor Fischer devrait rebondir à Anvers.

Toujours à la recherche de renforts offensifs, l'Antwerp a visiblement jeté son dévolu sur Viktor Fischer. Selon les informations du Nieuwsblad, l'ailier danois est arrivé en Belgique, où il doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Il arrive en provenance du FC Copenhague, où il a encore un an de contrat.

Ancien international danois (21 caps, 3 buts entre 2012 et 2018), Viktor Fischer avait débuté sa carrière à l'Ajax, où il est resté cinq ans et où il a inscrit 33 buts en 111 matchs, il est ensuite passé par Middlesbrough et Mayence, avant d'arriver à Copenhague, où il est en place depuis trois ans et demi.