🎥 Gold Cup : Les États-Unis éliminent le Qatar et filent en finale

Les États-Unis ont battu le Qatar (1-0), jeudi 29 juillet, en demi-finale de la Gold Cup. Ils défieront soit le Mexique, soit le Canada en finale

Les États-Unis se sont imposés sur un but en fin de match inscrit par Gyasi Zardes (86’) sur une passe de Nicholas Gioacchini

⚽🇺🇸🔥 GOAL! Gyasi Zardes is the hero of the day as the #USMNT goes 1-0 near the death! #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/lAOYOiasvo — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

Le Qatar a manqué sa chance d’ouvrir le score lorsque son capitaine, Hassan Al Haydos, a raté un penalty en expédiant le ballon au-dessus de la barre transversale. La sélection de l’émirat, championne d’Asie en titre, participait au tournoi en tant qu’invité.

Les États-Unis de Gregg Berhalter affronteront en finale le vainqueur de la demi-finale opposant plus tard en soirée le Mexique au Canada, à Houston. La finale se disputera dimanche à Las Vegas.