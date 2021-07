Un accord proche entre Anderlecht et le Bayern Munich pour le nouvel attaquant des Mauves ?

Anderlecht tient peut-être bien son nouvel attaquant, et il viendrait de Bavière.

Comme nous l'écrivions voilà quelques jours, l'une des pistes les plus concrètes concernant l'arrivée d'un attaquant, bien nécessaire, au RSC Anderlecht menait au Bayern Munich et à Joshua Zirkzee (20 ans), grand talent néerlandais et international Espoirs. La saison passée, Zirkzee avait été brièvement prêté à Parme, ne disputant que 4 rencontres, et une solution devait être trouvée cet été le concernant.

D'après le média allemand SPORT1, le dossier est en passe d'être bouclé par la direction anderlechtoise : Joshua Zirkzee a été laissé de côté pour le match de préparatioon du Bayern ce samedi face au Napoli, afin de finaliser les détails. Si un revirement est toujours possible, c'est bien à Anderlecht que l'attaquant néerlandais devrait signer, le club bruxellois ayant "toutes les cartes en mains", selon Florian Plettenberg, journaliste suiveur du Bayern. La destination de Zirkzee devrait être confirmée ce week-end ou en début de semaine prochaine,