Arsenal retient son souffle pour un coéquipier d'Albert Sambi Lokonga

Coup dur pour Thomas Partey. Le Ghanéen s'est sérieusement blessé face à Chelsea, dans le cadre d'un match amical disputé ce dimanche après-midi. Il a été contraint de céder sa place à la 40ème minute de jeu, après un duel avec Ruben Loftus-Cheek. Son entraîneur, Mikel Arteta, a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

