L'Antwerp trébuche à nouveau, Courtrai enchaîne et prend la tête du championnat

Après la défaite contre Malines lors de la 1ère journée de championnat, le matricule 1 s'est incliné une nouvelle fois ce week-end mais à domicile cette fois-ci. De son côté, Courtrai aligne un 6 sur 6.

Courtrai s’est imposé à l’Antwerp (0-1) ce dimanche en clôture de la 2e journée de Jupiler Pro League grâce à un but de Faiz Selemani en fin de rencontre (87e). L'ancien joueur de l'Union a fait trembler les filets anversois d'une jolie frappe enroulée.

Les Kerels sont les seuls à signer un six sur six et prennent seuls la tête du classement. Du côté anversois, le nouveau venu, le Danois Viktor Fischer, a effectué ses débuts pour le Great Old.