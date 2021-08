L'homme du match n'est ... pas Rouche : Jean-Luc Dompé a fait le show face à ses ex-couleurs

Le Standard a beau l'avoir emporté, l'homme du match n'est pas à trouver du côté liégeois : Jean-Luc Dompé a livré un match de folie.

Les supporters du Standard s'en désolent : bien souvent, quand Jean-Luc Dompé affronte ses anciennes couleurs, l'ailier est absolument intenable. La saison passée ? Un but et un assist à Sclessin, et le même tarif au Gaverbeek. Si on y ajoute la passe décisive distillée sous les couleurs de Gand en 2018, Dompé en est donc à 2 buts et 4 assists face au Standard, soit plus que ses 2 buts et 3 assists ... avec le Standard.

Ce dimanche, l'ailier de 25 ans en a fait voir des vertes et des pas mûres à Hugo Siquet, qui peinait à revenir sur lui et a vu Dompé envoyer centre sur centre dans la boîte, sans succès grâce au travail aérien de la défense liégeoise. Une faute (de Siquet), un coup-franc sur la tête de Sissako et Dompé tenait cependant son assist. Et jusqu'au bout du match, le feu follet flandrien aura tenté de forcer un meilleur résultat pour ses couleurs. Sans succès. Mais sans que ça nous empêche de le désigner homme du match ...