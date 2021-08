Stefan Knezevic, le Zèbre (défensif) du match : "De l'expérience et de la qualité"

La défense carolo réussit son début de saison avec deux clean-sheets consécutives. Si Dorian Dessoleil est le patron naturel du trio arrière, Stefan Knezevic impressionne par son aisance.

Il était la priorité personnelle d'Edward Still : Stefan Knezevic (24 ans) a débarqué un peu à la surprise générale du FC Sion et de parfait inconnu, il est devenu un titulaire immédiat dans la défense à trois de son nouvel entraîneur. Face à STVV, Knezevic a épaté : anticipations, timing, sorties offensives en alternance avec son capitaine Dorian Dessoleil, gestes osés face à l'attaquant, il a étalé toute la palette.

"Dès que Stefan est arrivé, on a senti qu'il avait énormément d'expérience et de qualité", reconnaît Dessoleil, qui se sent comme un poisson dans l'eau dans cette nouvelle défense. "Stelios (Andreou) est plus jeune, mais il est parvenu à s'imposer comme un titulaire directement, ça prouve ses qualités aussi". C'est cependant Knezevic, en plus de Dessoleil dans son style plus traditionnnel, qui a crevé l'écran ce samedi. Still doit se frotter les mains : son pari est jusqu'ici réussi.