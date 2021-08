Roméo Lavia sur le banc avec Manchester City

Grande première pour Roméo Lavia. Aujourd'hui, il est sur le banc de Manchester City pour affronter Blackpool, dans le cadre d'un match amical. Le jeune belge n'avait encore jamais fait partie du noyau A des Sky Blues jusqu'à présent. Mais Pep Guardiola a choisi de faire appel à lui ce mardi soir.

XI | Steffen, Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Fernandinho (C), Gundogan, Palmer, Mahrez, Edozie, Knight



