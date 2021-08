John van den Brom effectuera une rotation contre le leader : "Nous pensons déjà au match de mardi"

Après la défaite 1-2 à domicile contre le Shakhtar, Genk ne baisse pas les bras. Ils ont raison puisque la règle des buts à l'extérieur ne compte a disparu. De plus, les Limbourgeois croient en l'exploit.

Avant de se rendre à Kiev, Genk doit se rendre au Stade des Éperons d'or samedi. Un déplacement au KV Courtrai est rarement agréable, et c'est certainement le cas cette saison. Les Kerels ne sont en tête de D1A 'avec un bon six sur six. "Samedi, nous avons un autre adversaire difficile, Courtrai. Surtout quand on voit le jeu proposé cette saison", a déclaré Van den Brom lors de la conférence de presse après la défaite contre le Shakhtar.

Après le un sur six en championnat, Van den Brom a intérêt à obtenir un résultat à Courtrai. Néanmoins, il se tourne déjà vers le match retour de mardi contre le Shakhtar. "Bien sûr, nous pensons déjà au match de mardi. Nous sommes toujours en vie, malgré cette défaite. Nous verrons comment le résoudre avant samedi, mais nous avons certainement assez de joueurs."

En d'autres termes, il y aura des rotations chez le vice-champion. Ils ont aussi le noyau. Des gars comme Thorstvedt, Eiting, Oyen, Paintsil et Cuesta ont à peine eu l'occasion de jouer ces deux dernières semaines, et peuvent espérer des minutes de jeu contre Courtrai.