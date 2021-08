Eupen signe sa première victoire de la saison en dominant Malines

Sur la pelouse de Malines, après avoir été mené, Eupen a une nouvelle fois démontré tout son caractère en s'imposant.

Après deux nuls, Eupen se rendait à Malines ce samedi pour espérer prendre leur première victoire de la saison. En face, les hommes de Vrancken doivent se faire pardonner après le non-match de Seraing.

Les locaux mettent d'ailleurs la pression sur le but de Nurudeen, sans pour autant être dangereux. Il faut cependant attendre un corner de la droite pour voir Vinicius placer une tête puissante dans le but des Pandas (33', 1-0). Eupen, de son côté, est dangereux par deux fois, via Ngoy, mais ce dernier est bien trop tendre dans la finition.

Après la pause, les Pandas reviennent dans la rencontre: une superbe action qui vient de la gauche permet à Prevljak de servir Peeters qui s'en va battre coucke (49', 1-1). Et ce n'est pas tout pour les Pandas puisque un corner est déposé sur la tête d'Agbadou qui met le deuxième but des siens (84', 1-2). En contre, Embalo et son genou tuent le suspense du match (90', 1-3).

Eupen signe donc sa première victoire de la saison et a maintenant 5 points au classement en ayant joué Anderlecht et Bruges. Pour Malines, c'est la soupe à la grimace avec ce 3 sur 9.