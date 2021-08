Franck Ribéry vers un retour improbable... au Bayern ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Fiorentina, le Français pourrait faire un incroyable come-back en Bundesliga.

Malgré ses 38 ans, Franck Ribéry pète toujours la forme. Malgré la fin de son aventure à la Fiorentina, le joueur est toujours à la recherche d'un nouveau club et selon L'Equipe, le Français pourrait faire un incroyable retour... au Bayern !

Actuellement, Ribéry s'entraîne à Munich et dernièrement, il a pris part à un match avec les légendes du club allemand et a impressionné de par sa forme. L'ailier a échangé avec le coach du Bayern Julian Nagelsmann et certains dirigeants du club allemand pousseraient pour un retour du joueur.

Mais Kaiser Franck a l'embarras du choix puisque la Lazio Rome, Naples ou encore la Sampdoria aimeraient également attirer le joueur. La situation du Français devrait se décanter dans les prochains jours.