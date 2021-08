Prestation minimum, pour une efficacité maximum

Avec pas mal d'absents et des joueurs qui ne sont pas encore à 100%, le PSG s'est imposé à Troyes... grâce à un grand Navas.

Le PSG, Lionel Messi: si vous n'étiez pas endormi ces 48 dernières heures, vous savez que le petit Argentin est cité avec insistance du côté du PSG, maintenant que le FC Barcelone a annoncé qu'il quittait le club.

Mais ce samedi, les Parisiens avaient un match, sur la pelouse de Troyes, qui vient de revenir en Ligue 1. On s'en souvient, il y a un an les hommes de Tuchel à l'époque s'étaient inclinés lors des deux premières rencontres (à Lens et contre Marseille), avec beaucoup de joueurs qui étaient encore en vacances à cause du Final 8. Cette saison, Pochettino ne voulait pas débuter de la même façon.

Pourtant, le début de rencontre des Parisiens n'est pas bon, surtout défensivement. Certains sont à la recherche de leur meilleure forme, comme Kimpembe ou encore Diallo et Draxler. Sur un premier corner, Troyes ouvre d'ailleurs le score via El Hajjam qui place sa tête au milieu de deux Parisiens (9', 0-1).

Les Franciliens, qui savent très bien qu'il faudra tout gagner cette saison, vont grandir dans cette rencontre. Herrera sert d'ailleurs Hakimi qui fusille le plafond du but du gardien de Troyes (19', 1-1). Dans la foulée, le même Herrera lance Mbappé en profondeur, le numéro 7 trouve Icardi dans la surface, ce dernier donne l'avantage aux siens (21', 1-2).

Le reste de la rencontre, elle est plus ou moins gérée par le PSG. On dit bien plus ou moins car physiquement on sent que certains éléments ne sont pas encore à 100%. Heureusement, Navas est en pleine forme et sort plusieurs ballons chauds. Au final, Paris l'emporte sans briller mais l'important c'était les trois points.

Dans une semaine, Strasbourg se déplacera au Parc et les internationaux seront de retour. Il faudra compter avec Donnarumma, Neymar, Verratti, Paredes, Di Maria et peut-être un certain Lionel Messi.