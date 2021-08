Officiel : Jonathan Hendrickx fait son retour en Belgique

Jonathan Hendrickx retrouve la Belgique après son aventure en Islande.

La saison passée, le Lierse Kempenzonen avait terminé avant-dernier de D1B juste devant le Club NXT. Le club a évité la relégation de justesse, profitant du fait qu'aucune équipe n'a été promue de série amateur.

Un certain nombre de renforts ont déjà rejoint le Lisp, et désormais le club se renforce en expérience avec l'arrivée de Jonathan Hendrickx.

L'arrière droit de 27 ans fait son retour en Belgique, et arrive en provenance du club islandais de KA Akureyri, où il était actif depuis six mois. Avant cela, Hendrickx avait évolué en D1B du côté de Lommel, mais n'entrait plus dans les plans du club après le rachat par le City Football Group.

Jonathan Hendrickx a signé un contrat de deux saisons au Lierse Kempenzonen.