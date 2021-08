Un Dompé diabolique permet à Zulte Waregem de signer sa première victoire

Les hommes de Dury lancent leur saison en signant leur première victoire !

STVV sortait d'un 4/6, alors que Zulte Waregem n'avait qu'un point et cherchait donc sa première victoire. Ce duel entre deux probables équipes du milieu de classement pouvait déboucher sur une rencontre positive, ce ne fut pas toujorus le cas.

Un homme va cependant illuminer le Stayen et c'est un ancien de la maison: Jean-Luc Dompé. En première période, il est déjà intenable mais après la pause il devient décisif. Il déborde une première fois sur la gauche, élimine tout le monde avant de servir Gano sur un plateau (48', 0-1). 20 minutes plus tard, il est à nouveau à la base du deuxième but: il met le feu sur son flanc, le centre arrive ensuite dans les pieds de Vossen qui termine le boulot (69', 0-2). Ce n'est pas terminé car Gano y va de son petit doublé (83', 0-3). Les Canaris adoucissent les chiffres via un but contre son camp de De Bock (90' +1, 1-3).

Au final, Zulte Waregem lance sa saison avant de recevoir le Club de Bruges dans une semaine. Pour STVV, il y a encore beaucoup de travail, sur la pelouse et dans les coulisses.