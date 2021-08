Deniz Undav ne place pas (encore) la barre plus haut : "Je vise ce total de buts, on verra après"

Deniz Undav a été le grand artisan de la victoire unioniste ce samedi. L'Allemand est très affûté en ce début de saison, mais reste calme.

Deniz Undav (25 ans), leader du classement des buteurs après trois journées : peu auraient parié sur une telle statistique pour l'attaquant allemand de l'Union Saint-Gilloise. "C'est grâce à mes équipiers également, mais j'en suis très content, bien sûr", sourit-il en conférence de presse. "Quatre goals en trois matchs, même si cela aurait pu être six (sourire), c'est très bien. J'ai travaillé dur en présaison (ce que disait déjà Felice Mazzù quelques minutes auparavant), c'était mon objectif, travailler un peu plus, et je crois que ça paie".

Un peu moins médiatisé que son compère en attaque Dante Vanzeir, Undav se montre cette saison. "Quand vous n'avez joué qu'en D2 ou en D3, on vous connaît moins, mais on se présente au public en ce début de saison", se réjouit-il. "Dante marque un peu moins en ce moment mais ça viendra et il est très précieux pour moi aussi, on s'aide l'un l'autre, on se connaît et on connaît les déplacements nécessaires".

Objectif 14 goals

Deniz Undav s'était apparemment fixé un objectif avant le début de la saison : 14 buts en D1A. Et malgré ces débuts en fanfare, il ne place pas encore la barre plus haut : "Non, mon objectif reste ces 14 buts. On verra jusqu'où je peux aller. Vingt ? On va déjà essayer d'aller jusque 14 (rires). Je dois encore m'améliorer. Aujourd'hui, par exemple, je devais en marquer un de plus", relativise l'Unioniste.

"J'y travaille à l'entraînement, je m'exerce à marquer dans toutes les positions. Je dois apprendre à le refaire en match, et montrer mes qualités".