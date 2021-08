Deniz Undav, un doublé et la tête du classement des buteurs

Il aurait pu signer un triplé, mais se contente finalement de deux buts : suffisant pour que Deniz Undav prenne la tête du classement des buteurs avec 4 réalisations.

La saison passée, le duo Vanzeir - Undav a fait souffrir les défenses de D1B avec, à eux deux, 36 buts. L'international Espoirs avait devancé son équipier pour remporter le titre de meilleur artificier de Proximus League. Mais en ce début de saison, c'est avantage Undav : non seulement l'Allemand impressionne plus que son équipier dans le jeu, mais il a pris la tête du classement des buteurs avec son doublé ce samedi au Kiel.

Menace permanente, Undav a d'abord manqué convertir un service trois étoiles de Loïc Lapoussin, et c'est finalement son compère Vanzeir qui lui offre le 0-1. Clinique, il sera ensuite opportuniste au retour des vestiaires sur une grossière erreur de Frédéric Frans. Et si Deniz Undav avait eu un peu plus de réussite, il aurait signé un triplé - c'est d'abord Vanhamel, puis un mauvais timing (hors-jeu) qui l'en privent de justesse. Pas de quoi le priver d'un titre évident d'homme du match. Il faudrait un doublé de Bongonda pour le priver du Taureau d'Or pour la semaine à venir.

Les mots de Mazzù

"Deniz a passé un palier et a franchi une étape par rapport à la saison passée", reconnaissait Felice Mazzù en conférence de presse. "Il est revenu avec plusieurs kilos en moins à la préparation, ce qui a aidé. Son entente avec Dante Vanzeir est également excellente, l'un dans les courses, l'autre entre les lignes".