L'OM ne pourra pas toujours jouer à réaction

Les joueurs de Marseille ont sorti une deuxième période de fada, mais il ne faut pas que cela devienne une habitude.

L'Olympique de Marseille a marqué les esprits d'entrée de jeu lors de cette nouvelle saison de Ligue 1 version 2021-2022. Une victoire chez le voisin de Montpellier après un scénario de dingue: c'est ce qu'on aime dans la Cité Phocéenne.

Cependant, remonter un déficit de deux buts, ce ne sera pas possible chaque semaine, alors qu'est ce que Jorge Sampaoli va devoir changer les prochaines semaines pour éviter de devoir aller chercher au fond des tripes une victoire qui peut être assurée d'entrée de jeu?

Tout d'abord, l'équilibre défensif de l'équipe doit être mieux balancé. Au-delà de son but contre son camp, Luan Peres a livré une rencontre assez moyenne mais cela peut s'expliquer par son arrivée récente. La sauce doit encore prendre avec Belardi et Saliba, ce sera très important surtout dans une défense à trois, car à certains moments deux des trois joueurs sortaient de position, ce qui aurait pu coûter un troisième but en début de seconde période.

Enfin, même si Guardiola le fait durant presque toute la saison, l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de jouer sans 9, surtout avec des joueurs comme Ünder ou Konrad sur les ailes. Les deux joueurs abreuvent le rectangle de centres et s'il n'y a personne pour les reprendre, ils ne servent à rien.

De plus, l'entrée de Benedetto a démontré qu'avec un homme de plus dans le rectangle, il y a des espaces pour Payet ou même pour Ünder, bien seul au second poteau sur le but du 2-1.

Ces petites corrections devraient permettre à Marseille de mieux commencer les rencontres, car même si on adore ce mental et ces frissons à l'OM, marquer trois buts en une période ne sera pas toujours possible.