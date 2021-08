Les tops et les flops du week-end de Pro League

Ce week-end de Pro League a été riche en buts et en surprises. Retour sur cette troisième journée de championnat.

TOP

Michael 'Manita' Frey

Il y avait un sentiment de panique à l'Antwerp après le 0 sur 6 mais surtout avant de se déplacer à Sclessin. Mais Michael Frey avait rendez-vous avec l'histoire en bord de Meuse. Avec son quintuplé, l'ancien buteur de Waasland-Beveren a offert la victoire aux siens mais a surtout rendu de la confiance et du positif à son équipe.

L'Union, roi du déplacement

Après trois journées, l'Union est en tête de la Pro League. Mieux, les joueurs de Felice Mazzù ont remporté deux victoire à déplacement, et pas n'importe où: à Anderlecht et au Beerschot. Ce samedi, le 0-3 au Kiel a marqué les esprits. Et dire que contre Bruges les Unionistes ne sont pas passés loin de l'exploit....

Les Anderlechtois lancent leur championnat

Après une défaite et un nul, les Anderlechtois cherchaient la victoire et le moins que l'on puisse dire c'est que Seraing a fait office de victime consentante. Anderlecht dominait déjà la rencontre avant l'expulsion de Boulenger, mais après il n'y a eu qu'un seul suspense: combien de buts Anderlecht allait planter. Au final, il y en a eu trois, avec Zirkzee et Raman en pleine forme.

FLOP

La Gantoise se souvient de l'été dernier

Les Buffalos commencent à en faire leur marque de fabrique: comme la saison dernière, les Gantois sont à la traine, n'ont pas encore remporté le moindre match en championnat et sont proches de la porte en Conférence League. L'été dernier, Thorup n'avait pas résisté au mauvais début de championnat. Est-ce que Van Haezebrouck résistera en cas de nouveaux mauvais résultats?

Malines s'écroule

Après la première journée, Malines avait laissé une belle impression en retournant l'Antwerp en une période, mais depuis c'est la bérézina. Les Malinois se sont inclinés à domicile contre Eupen une semaine après avoir perdu à Seraing. Un peu comme La Gantoise, les Malinois débutent mal... comme la saison dernière.