Messi ne portera pas le n°10 à Paris : voilà celui qui lui est réservé !

Lionel Messi ne sera pas le nouveau n°10 du Barça aux dépens de Neymar : l'Argentin a pris un numéro peu habituel, le premier qu'il a porté en professionnel.

Lionel Messi ne portera pas le n°10 au PSG, occupé par Neymar et que l'Argentin n'a pas voulu prendre ; il ne prendra pas non plus le n°19 qu'il a précédemment endossé au Barça et qui est celui de Pablo Sarabia. Messi portera le n°30, pourtant réservé traditionnellement aux gardiens de but mais que la LFP aurait toléré, ce numéro étant celui que l'ancien barcelonais portait à ses débuts professionnels. Messi a déjà posé avec ce maillot au Parc des Princes.