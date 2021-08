Officiel: John Stones prolonge à Manchester City

Le défenseur a signe un contrat longue durée.

L'aventure entre John Stones (27 ans, 35 matchs et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) et Manchester City est loin d'être terminée. Alors que le contrat du défenseur central anglais se terminait dans un an, le club mancunien a officialisé ce mardi sa prolongation jusqu'en 2026.

"Je ne pourrais pas être plus heureux. J'adore faire partie de cette équipe. Il y a tellement de joueurs de qualité ici et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées, ce qui est mon principal objectif. Travailler avec le manager (Josep Guardiola, ndlr) est un rêve. Il m'a appris tellement de choses et j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour", a déclaré l'international anglais sur le site officiel du club.