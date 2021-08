Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 11/08: Santini - Aursnes - Santos - Armstrong - Wissa - Makarenko - Awassi - Bukusu

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Anderlecht a annoncé ce mercredi le départ de Yevhen Makarenko. (Lire la suite)

Le FC Lorient vient d'annoncer le transfert de son attaquant Yoane Wissa (24 ans) avec le promu de Premier League, Brentford, ce mardi.

Southampton signe Adam Armstrong (24 ans) pour les cinq prochaines années, dans le cadre d'un transfert avoisinant les 23 M€. Le buteur anglais quitte Blackburn, où il n'avait plus qu'un an de contrat. L'ancien joueur de Newcastle avait inscrit 28 buts en 40 matchs de Championship l'an passé.

Here he is! 😇#SaintsFC is delighted to confirm the signing of striker @AdamArma9 on a four-year deal from @Rovers: