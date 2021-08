Radja Nainggolan proposé à un club de D1A !

Radja Nainggolan a été libéré par l'Inter Milan et si tout indique qu'il signera à Cagliari, son club de coeur, l'ex-Diable Rouge a été proposé ... à l'Antwerp.

Radja Nainggolan (33 ans) a été libéré ce mardi par l'Inter Milan du reste de son contrat, après avoir été prêté deux saisons consécutives à Cagliari. Tout indique donc que le "Ninja" retourne en Sardaigne, où il a disputé 188 matchs (14 buts, 13 assists) et d'où sa femme est originaire. Mais d'après les informations de Het Laatste Nieuws, Nainggolan aurait été proposé ... à l'Antwerp.

Cependant, le média précise qu'il y a très peu de chances pour que l'ex-Diable Rouge, formé au Beerschot, rejoigne le rival : les émoluments du joueur seraient bien trop élevés pour le Great Old, et le joueur lui-même privilégierait la Serie A et un retour, cette fois définitif, à Cagliari.