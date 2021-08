David Okereke va bel et bien rejoindre la Serie A

Comme nous vous le confirmions il y a quelques jours, David Okereke va bel et bien retourner en Italie, où il a porté les maillots de Cosenza et La Spezia.

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours et l'information est désormais confirmée par le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio : David Okereke (23 ans) va être prêté par le FC Bruges et rejoindre Venise, promu en Serie A. Il a effectué ses tests médicaux ce mardi et a signé son contrat ; ne manque que l'officialisation vénitienne.