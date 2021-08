Clement et son problème de riche: "Il faut changer les mentalités, accepter d'aller sur le banc"

Hans Vanaken de retour, Philippe Clement va devoir jongler avec un noyau concurrentiel.

Philippe Clement a du souci positif à se faire. Avec Vormer, Vanaken, De Ketelraere, Rits, Lang, Dost.. le coach va devoir faire des choix car il n'y aura pas de la palce pour tout le monde chaque semaine.

"Il faut changer les mentalités", a déclaré Clement en conférence de presse. "Il faut que les joueurs comprennent que la saison est longue. A Dortmund, parfois Reus est sur le banc, parfois il joue, c'est pareil pour Witsel ou Bellingham. Si on veut grandir en tant que top club, il faut grandir et augmenter la compétitivité dans le noyau. Les joueurs qui feront leurs preuves à l'entraînement pourront jouer le week-end."

Contre le Cercle, Noa Lang n'a pas apprécié le fait d'être remplacé et est rentré directement aux vestiaires: "J'en ai parlé avec lui. Il aime jouer et vouloir faire la différence, marquer des buts. Nous avons discuté, de ça et d'autres choses, même d'autre chose que du football". L'incendie est donc éteint.