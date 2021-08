Jordi Condom attend toujours ses renforts : "J'essaie de pousser la direction à agir"

Ce samedi (18h30), le RFC Seraing accueillera le KV Ostende lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Plusieurs joueurs de Seraing seront indisponibles pour la réception d'Ostende. "Sami Lahssaini, Antoine Bernier (blessure musculaire) et Benjamin Boulenger suspendu. Ali Sanogo aussi est toujours blessé de son côté et pourrait se faire opérer durant les prochains jours", a confié Jordi Condom en conférence de presse.

La défaite à Anderlecht a rapidement été digérée. "Nous devons apprendre de nos erreurs et analyser les trois buts encaissés. Je ne suis pas content du résultat, mais la prestation n'était pas mauvaise surtout à dix pendant autant de temps. Il faut vite tourner la page et penser à Ostende", a expliqué l'ancien coach d'Eupen.

Ce samedi, le KV Ostende débarque au Pairay. "Une équipe qui fut la surprise la saison dernière, plus maintenant. Ils travaillent tous ensemble, pressent beaucoup et sont dangereux sur les phases arrêtées. Il faudra jouer comme contre Malines pour aller chercher les trois points. Nous aurons nos supporters pour nous épauler et c'est un avantage", a ajouté le T1 des Métallos.

© photonews

L'entraîneur principal attend toujours ses derniers renforts. L'attaquant Pape Ndiaga Yade et le milieu de terrain Boubacar Traoré ne sont pas encore arrivés en provenance de Metz. "Je comprends la situation du côté des Grenats. Ils attendent en fonction de leurs blessés etc... Mais d'un côté, on n'avance pas dans la quête d'un défenseur central et cela n'a rien à voir avec Metz. J'ai une liste de 5-6 noms possibles de signer tant au niveau sportif que financier. On attend toujours et j'essaie de pousser la direction à agir afin d'avoir un noyau plus complet. Je fais mon maximum avec les moyens mis à disposition", a confié le technicien espagnol.

"J'espère que la direction entendra mon message"

Les direction sérésienne va devoir se réveiller et s'activer sans compter sur l'aide de Metz car la situation devient urgente avec les blessures et les suspensions. "Cela permet aux jeunes de se montrer et de saisir leur chance. L'état d'esprit du groupe est très bon et je suis satisfait. Mais il faut défenseur central au plus vite durant les prochains jours pour qu'il puisse déjà s'entraîner avec nous la semaine prochaine. J'espère que la direction entendra mon message", a conclu Jordi Condom.