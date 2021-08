La Gantoise invite ses abonnés au match face au Rakow Czestochowa

La Gantoise a annoncé que la rencontre du jeudi 26 août face au Rakow Czestochowa, barrage retour pour les poules de la Conference League, serait entièrement gratuit pour les abonnés du club. Leur abonnement pour la saison 2021-2022 sera utilisable comme billet d'entrée pour le match face aux Polonais, qui ont éliminé le Rubin Kazan au tour précédent pour se hisser sur le chemin des Buffalos vers l'Europe.

Op donderdag 26/8 treffen we Raków Czestochowa in onze Ghelamco. Als abonnee kom jij gratis naar de match! Samen schreeuwen we onze Buffalo’s naar de groepsfase #COBW https://t.co/JF4Vu7sspT