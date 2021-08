Haaland tape dans l'oeil de son coach: "Il veut toujours progresser"

Le Norvégiens a eu un but dans chaque but de Dortmund ce samedi.

Avec deux buts et trois passes décisives, l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 1 match et 2 buts en Bundesliga cette saison) a réalisé une performance exceptionnelle face à Francfort (5-2) samedi lors de la première journée de la Bundesliga. Devant les médias, l'entraîneur du BvB Marco Rose a insisté sur la volonté constante de l'international norvégien de progresser.

"J'ai félicité Erling pour ses deux buts et ses trois passes décisives. Je lui ai demandé de poursuivre sur cette voie. Erling cherche toujours à s'améliorer, il a de nombreuses qualités et l'a encore démontré sur le terrain. Il veut toujours progresser, et c'est ce qui le rend si particulier", a analysé le technicien allemand devant la presse.