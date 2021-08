Amuzu, une folle montée pas récompensée : "Ses qualités peuvent faire la différence en fin de match"

Il était sur le banc pour la deuxième fois consécutive en championnat, mais Francis Amuzu donne tout ce qu'il a à chaque montée au jeu et aurait encore mérité son petit but ce dimanche.

Avec un but et un assist en 3 matchs depuis le début de saison en championnat, Francis Amuzu ne présente pas de mauvaises statistiques, mais l'ailier du RSCA a depuis longtemps un sérieux problème : la finition. Pourtant, cette saison, on a parfois l'impression de voir un autre Amuzu, plus concentré, plus mature, plus percutant - même si les mauvais choix restent là, comme lorsque, parti en face-à-face avec Didillon, il trouve le moyen de placer à côté (mais était de toute façon hors-jeu).

Ce dimanche face au Cercle, cependant, Francis Amuzu méritait mieux. Thomas Didillon le privera à trois reprises de son petit but. Sa montée, face à des Brugeois épuisés, a fait très mal. "On sait que quand le jeu s'ouvre en fin de match, Francis a les qualités pour faire mal à l'adversaire. On a besoin de ces profils, de joueurs qui peuvent faire la différence que ce soit en jouant 60 minutes ou en entrant au jeu", explique Kompany. "Ciske est un peu plus âgé que les autres jeunes d'Anderlecht, mais il reste un jeune joueur et il acquiert maintenant plus de maturité".

Plier le match

Malheureusement pour lui, le but mérité ne tombera pas, et cette fois pas par maladresse. C'est d'ailleurs le problème récurrent d'Anderlecht : cette difficulté à tuer les rencontres. "On y travaille à l'entraînement, et à force de se créer des occasions, ça tombera", relativise Kompany. La dernière image de ce Cercle-RSCA aura été un coup-franc joliment donné par Amuzu. "Oui, il prend les coups-francs désormais ... et c'est au mérite. Quand c'est clair à l'entraînement, c'est normal", sourit son entraîneur. Qui pourrait bien lui redonner sa chance dès le coup d'envoi d'ici peu ...