Arsenal va prolonger un milieu de terrain

Lui qui était sur le départ va donc bel et bien rester à Arsenal.

Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka a accepté de prolonger son contrat avec les Gunners. D’après les informations de Sky Italia, le footballeur âgé de 28 ans a trouvé un accord avec ses dirigeants pour la signature d’un nouveau bail de quatre années. Actuellement lié jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale londonienne, l’ex-sociétaire du Borussia Mönchengladbach rempilera jusqu’en juin 2025.

Les négociations conclues par les deux parties incluent une augmentation de son salaire. Présente à l’Emirates Stadium depuis l’été 2016 et son arrivée pour 45 millions d’euros, la star de la Nati a participé vendredi dernier au match perdu par les hommes de Mikel Arteta sur le terrain du promu Brentford (2-0), à l’occasion de la 1ère journée de Premier League. La saison dernière, Granit Xhaka avait pris part à 45 rencontres toutes compétitions confondues et marqué un but.