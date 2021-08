Draxler est courtisé en Allemagne

Titulaire et buteur contre Strasbourg, l'Allemand semble cependant ne pas avoir d'avenir au Parc des Princes.

Récemment prolongé jusqu'en juin 2024, Julian Draxler (27 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus par le Paris Saint-Germain cet été. Selon Kicker, le club de la capitale a reçu une offre pour le milieu offensif allemand. Si l'identité de la formation passée à l'action n'est pas précisée, le média évoque un vif intérêt du Bayer Leverkusen, qui a déjà recruté Mitchel Bakker et qui a également des vues sur Thilo Kehrer.

Reste désormais à savoir si le champion du monde 2014, qui bénéficie d'un salaire très confortable à Paris, est tenté par un retour au pays, lui qui a refusé de rejoindre le Bayern Munich librement en fin de saison dernière...