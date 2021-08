Radja Nainggolan déjà là avec l'Antwerp pour le barrage européen

Radja Nainggolan s'entraîne avec l'Antwerp depuis quelques jours et sera déjà de la partie pour le déplacement du Great Old à Nicosie.

L'Antwerp s'envole ce mardi à Nicosie pour le match aller du barrage face à l'Omonia, et d'après les informations du Nieuwsblad, Radja Nainggolan sera déjà de la partie. Le Ninja a rejoint le Great Old ce week-end et entamé l'entraînement cette semaine, et s'annonçait déjà prêt à aider le club. Visiblement, Brian Priske estime que son nouveau renfort peut amener quelque chose pour ce barrage européen très important.