Les frères Mmaee rêvent de Ligue des Champions

Ferencvaros se déplace aux Young Boys de Berne ce soir, et deux anciens du Standard ne sont qu'à 180 minutes des poules de la Ligue des Champions.

En février dernier, Samy Mmaee (24 ans) surprenait son monde : le joueur de Saint-Trond, formé au Standard, optait pour une aventure hongrie et signait en faveur de Ferencvaros, où il devient rapidement titulaire alors qu'il était mis de côté à STVV. Un pari réussi, Mmaee soulevant le trophée de champion de Hongrie en fin de saison, et restant dans le collimateur du sélectionneur du Maroc puisqu'il sera à nouveau appelé en juin dernier en amical face au Burkina Faso.

Et dans la foulée, c'est une autre bonne nouvelle à laquelle a droit Samy : son frère Ryan, en fin de contrat à Chypre où avait bien relancé sa carrière, le rejoint à Ferencvaros, après 25 buts en 59 rencontres pour l'AEL Limassol. Les deux frères se retrouvent pour la première fois depuis 2016 et le Standard de Liège, où ils avaient foulé les pelouses ensemble à quelques reprises avant de voguer chacun de leur côté.

Ryan Mmaee s'en confiait à Walfoot en avril dernier : le cadet des frères (23 ans) disait avoir "trouvé la maturité" qui lui faisait défaut. Il espérait disputer l'Europe, avec Limassol ou ailleurs, et le voilà qui empile les buts sur la route de Ferencvaros vers les poules de la Ligue des Champions (3 buts et 2 assists en 6 matchs européens cette saison), le tout aux côtés de son frère. Avec encore un rêve : retrouver la sélection marocaine et y évoluer, là aussi, avec Samy. Cela passera peut-être par cette qualification pour la Champions League ...