Le flop Pellegri devrait retourner en Italie et retrouver un Diable Rouge

Acheté à prix d'or, il n'a jamais su convaincre à l'AS Monaco.

Recruté pour 25 millions d’euros en provenance du Genoa en janvier 2018 avec l'étiquette de futur crack, l’attaquant Pietro Pellegri (20 ans) n’est jamais parvenu à s’imposer à l’AS Monaco en raison de blessures récurrentes. A moins d’un an de la fin de son contrat, l’Italien semble sur le départ durant ce mercato.

Malgré des performances quasi-fantomatiques (23 apparitions, soit 397 minutes jouées, et 2 buts en l’espace de 3 ans et demi), le natif de Gênes conserve une belle cote dans son pays et le journaliste de The Guardian Fabrizio Romano fait état de discussions avec le Milan AC, très intéressé par l’arrivée de l’ex-prodige. Cet intérêt prestigieux pourrait permettre à l’ASM de récupérer une petite indemnité, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles pour un élément évalué à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt.