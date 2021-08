Gérald Kilota évoque son été mouvementé et le début de saison de Seraing : "La D1A est une belle vitrine"

Cet été, les Métallos ont failli perdre l'un des artisans majeurs de leur montée en D1A. Le joueur formé à Caen contestait la levée de son option et avait raté une grosse partie de la préparation. Mais finalement, Seraing a prolongé son back gauche trois semaines plus tard.

Les désaccords sont mis de côté, Gérald Kilota est finalement resté au RFC Seraing cet été. Il a trouvé un accord avec le club le 21 juillet dernier et a signé pour deux saisons supplémentaires, avec une année en option. "Les discussions ont un peu tardé avec la direction puis nous avons finalement trouvé un arrangement et je suis revenu. Je voulais simplement être dans de meilleures conditions. Cela s’est fait ici à Seraing, donc tant mieux. Sinon, cela aurait été autre part car j'avais d'autres propositions", a souligné le back gauche qui connait le Pairay comme sa poche.

"Kilo" a tout connu chez les Métallos, de la Nationale 1 à la D1A. "Cela fait six ans que je suis ici et je connais tout le monde. C’est toujours plus facile de débuter la saison à tête reposée. Je vais découvrir la D1A avec Seraing. La Jupiler Pro League est une belle vitrine. Nous jouons contre des clubs qui évoluent sur la scène européenne : Ligue des champions, Europa League et Conference League. De beaux matchs à vivre", a précisé le back gauche avant d'évoquer l'apprentissage au sein de l'élite.

© photonews

"Nous découvrons le championnat, c’est un autre niveau, une autre intensité. Mais nous allons apprendre de nos erreurs et nous adapter au fur à mesure par rapport au niveau de jeu. Il faut continuer de travailler, nous sommes sur la bonne voie. Et un jour, nous serons totalement acclimatés à la D1A", a ajouté le joueur âgé de 27 ans.

Le back gauche n'évolue pas à son poste habituel en ce début de saison. "Aujourd’hui, je n’ai pas un poste, mais plusieurs postes", explique-t-il en riant. "Au milieu et sur le côté. Si ça peut aider l’équipe, je suis content de le faire. Il faut espérer maintenant que d'autres joueurs arrivent avant la fin du mercato et comber ainsi les trous dans l'effectif. Et que je puisse retrouver mon poste", a conclu Gérald Kilota qui sera en concurrence avec Morgan Poaty une fois les renforts arrivés.