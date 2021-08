Officiel: Martin Odegaard quitte le Real pour Arsenal

Le deal est bouclé pour Martin Odegaard! Le Real Madrid et Arsenal confirment ce vendredi un accord pour le transfert de l'international norvégien qui quitte définitivement la Maison Blanche pour les Gunners et qui a encore quelques formalités à remplir avant de signer son contrat. Il ne sera d'ailleurs pas disponible pour le choc de dimanche contre Chelsea.

Martin Odegaard revient donc à Arsenal où il avait été prêté en deuxième partie de saison dernière. Il quitte aussi définitivement le Real Madrid, où il avait signé en janvier 2015. Mais il n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale espagnole: au total, il n'aura disputé que11 rencontres avec l'équipe A du Real.

