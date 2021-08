Ronald Koeman encense une recrue estivale : "Il est déjà très important pour nous"

Dans le cadre de la 2e journée de Liga, le FC Barcelone a arraché le nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-1), samedi.

Auteur du but égalisateur, Memphis Depay (27 ans, 2 matchs et 1 but en Liga cette saison) a été largement encensé par son coach, Ronald Koeman.

"Il a été important, surtout en deuxième période, il a cassé les lignes, il a été bon avec sa vitesse balle aux pieds. Il a fait un grand match. C'est un grand joueur, c'est pour cela que nous l'avons recruté. Je le connais depuis que j'ai été sélectionneur des Pays-Bas, et pour moi ce n'est pas une surprise. Il a marqué un joli but, sa dernière occasion est vraiment dommage. Il s'est très vite adapté à notre jeu. Il est déjà très important pour nous", a souligné le technicien néerlandais en conférence de presse.

"Quand tu arrives dans une équipe comme le Barça, il faut avoir de la personnalité pour t'imposer, car la pression est plus importante que dans d'autres clubs. Aujourd'hui, il a 27-28 ans, il est passé par Manchester United, par Lyon, je crois que c'est l'âge parfait pour venir montrer ses talents avec nous", a conclu Koeman.

