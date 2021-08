Lukaku réagit à son premier match avec Chelsea : "Dominant, je dirais"

Romelu Lukaku a marqué de son empreinte Chelsea dès ses débuts, lors du derby de Londres ce dimanche. Le Diable Rouge a commenté sa prestation, couronnée d'un premier but.

Romelu Lukaku a marqué son premier but de la saison dès ce dimanche face à Arsenal, pour ses nouveaux débuts à Chelsea. Les Blues ont aisément disposé des Gunners (0-2), et Lukaku lui-même a analysé sa prestation après la rencontre au micro de Sky Sports : "Ma performance ? Dominante, je dirais. J'essaie de m'améliorer en permanence et il y a encore du chemin à faire, mais c'est bon de gagner et de bien commencer aujourd'hui", se réjouit-il.

"Maintenant, nous devons continuer à travailler, à construire et nous améliorer parce que la Premier League est un championnat très compétitif. Nous sommes prêts pour ce défi et on espère pouvoir devenir meilleurs à partir de cette performance", analyse Lukaku. "On veut travailler dur pour l'équipe, gagner, concrétiser nos occasions. J'ai appris à faire ça, j'y ai travaillé dur, et je continue à bosser parce que cette équipe a du talent", reconnaît-il ensuite. "Ils sont champions d'Europe mais veulent continuer à construire. Et je veux continuer à gagner. On doit travailler dur pour répéter des performances telles que celle-ci".